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Başkan Erdoğan'dan diplomasisi

Son dakika haberi! Başkan , mevkidaşları Cumhurbaşkanı ve Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'dan Afrika diplomasisi
AA

30.01.2021, 14:24

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşları Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan, öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan'ın, Vahdettin Köşkü'nde Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile öğle yemeğindeki görüşmesi saat 14.00'te başladı.

Görüşme basına kapalı yapılıyor.

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