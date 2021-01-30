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provokasyonunda 2 tutuklama

Son dakika haberi... Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı

Boğaziçi provokasyonunda 2 tutuklama
SABAH

30.01.2021, 23:33

Boğaziçi Üniversitesinin okul sahnesinde Perşembe günü DHKP-C marşı eşliğinde halay çeken bir grubun Kabe fotoğrafını yere serip üzerine LGBT paçavrasını yerleştirmesi tepki toplamıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından provokasyona ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Savcılık "halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama" suçundan 2 şüphelinin tutuklanmasını, 2 şüpheli hakkında ise adli kontrol olarak "konutunu terk etmeme" kararı verilmesini istedi. Şüpheliler savcılık ifadelerinin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik de şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheli hakkında da konutu terk etmemek üzere adli kontrol tedbirine karar verildi.

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