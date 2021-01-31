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Haberler Gündem ‘Bize sadece Erdoğan sahip çıktı’

‘Bize sadece Erdoğan sahip çıktı’

‘Bize sadece Erdoğan sahip çıktı’

31.1.2021

İdlib'de Türkiye'nin yaptırdığı kerpiç evlere yerleşen savaş mağduru Suriyeliler sıcak yuvalarına kavuşmanın sevincini yaşıyor. Duygularını anlatan Suriyeliler, "Ülkemiz parçalandı ama bize Cumhurbaşkanı Erdoğan sahip çıktı. Türkiye olmasa açlık ve soğuktan ölürdük" dediler. Gelini ve torunlarıyla yaşayan Meryem Said Bakkur (70), "Yıllardır milyonlarca insan öldü. Artık eski günlere dönmek istiyoruz" dedi. Müseybe Abdülkadir Bakkur da, "Eşim Rus uçaklarından atılan bombalar sonucu şehit oldu. Türkiye sayesinde huzur içinde uyuyoruz" diye konuştu.

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