Çelebi’den Özel’e referandum çağrısı

CHP'DEN istifa eden İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile Grup Başkanvekili Özgür Özel'in de yer aldığı zirvede Kılıçdaroğlu'na iletilen konu başlıklarını sosyal medyadan duyurdu. Çelebi, "Genel Başkan ve Grup Başkan Vekili ile 26-27 ocakta yapılan görüşmede iletilen başlıklar aşağıdadır. Bu konuları 1,2 milyon üye ile parti içi referanduma götürelim, kabul görmezse milletvekilliğinden de istifa edeceğim.

HODRİ MEYDAN!" dedi. CHP Grup Başkanvekili Özel ise istifa eden 3 vekili hedef göstererek durumu 'Saray Operasyonu' diye tanımladı. Özel'e cevap veren Çelebi, "Açıkça soruyorum Menemen'i kim sattı? Sizin genel merkezden yazdığınız meclis üyeleri mi? İttifak ortağı dostlarınızın meclis üyeleri mi? PM'de itiraz ederek gizli oylamaya götüren bendim" dedi.



'ATATÜRK İLE SORUNU OLAN GÖREVDEN ALINSIN'

1) Atatürk'le sorunu olanların görevden alınması. Marjinal bir yapı olan 10 Aralık hareketine geçit verilmemesi.

2) Muharrem İnece ve diğer tüm ötekileştirilen parti önderleri ile görüşülüp ikna edilmeleri, büyük CHP için partide birliğin sağlanması.

3) İttifak görüşmelerinin seçim sathına bırakılması, birinci parti olmak için çaba harcanması.

4) HDP yönetimi ile aradaki ilişkilere net mesafe konulması, aracısız olarak doğrudan seçmene yönelik politika üretilmesi.

5) Kurucu değerlerle ilgili en ufak taviz verilmemesi.

6) Parti içi demokrasi adımlarının atılması.