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Haberler Gündem “Gel çocuğunu PKK’dan iste!”

“Gel çocuğunu PKK’dan iste!”

“Gel çocuğunu PKK’dan iste!”

31.1.2021

Diyarbakır'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 196 aile, eylemlerini 516'ncı günde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde 2015'te 17 yaşındayken kaçırılan oğlu Fatih için evlat nöbetinde olan Abdullah Demir, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın annesi Sadiye Demirtaş'a seslendi. Terör örgütünde yer alan oğlu Nurettin Demirtaş'ı PKK'dan istemesi için eyleme katılması çağrısında bulunan Demir, "Selahattin Demirtaş'ın yatağı, yemeği, her şeyi var. Annesi onun serbest bırakılmasını istiyor ama dağdaki oğlunu istemiyor. Gelsin, bu ailelere katılsın. Sen annesin, gel çocuğunu PKK'dan iste" dedi. Eylemi başlatan Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'e kavuşmasının ardından geçen sürede tam 20 aile evladına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Eylem 196 ailenin katılımıyla sürüyor.

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