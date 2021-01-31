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Haberler Gündem Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi adliyeye sevkedildi

Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi adliyeye sevkedildi

Kabe fotoğrafını yere seren 5 kişi adliyeye sevkedildi

31.1.2021

Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin "Dini değerleri alenen aşağılamak" gerekçesiyle başlatılan soruşturmada 5 kişi gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla R.Ö. serbest bırakılırken, 4 kişi ise adliyeye sevkedildi. 2 şüphelinin aramasının devam ettiği soruşturma kapsamında polisin üniversite kampüsünde LGBT Kulüp Odası'nda yaptığı aramalar da kameralara yansıdı. Görüntülerde PKK amblemli ve propaganda içerikli yasaklanmış bir kitap, LGBTİ bayrakları ile çeşitli afiş ve pankartların ele geçirildiği görülüyor.

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