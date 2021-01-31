Kabinenin gündemi koronavirüs

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yarın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne başkanlık edecek. Toplantıda korona virüs salgınından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler gözden geçirilecek.

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı. Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor. Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak ve özellikle son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış da masaya yatırılacak.