Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.
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Türkiye'de son 24 saatte 136 bin 418 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1634 oldu, 7 bin 6 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 362 bin 415'e yükseldi.
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