Kısıtlamalar kalkacak mı? Kafe ve restoranlar açılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Başkan Erdoğan liderliğinde toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilecek kabine toplantısında koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler ele alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgının son durumu, mutasyonlu virüs ve aşılama çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.





Toplantıda salgından olumsuz etkilenen vatandaşlara ve sektörlere yönelik tedbirler ve kısıtlamalar da masaya yatırılacak. Özellikle lokanta, restoran ve kafelere yönelik tedbirler kabine toplantısında değerlendirilecek. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz günlerde AK Parti grup toplantısında lokanta, restoran ve kafelere yönelik desteği açıklamıştı. Lokantaların bir süre daha paket servis şeklinde hizmet vermeye devam etmesi, aşılama sayısının artması ve kısıtlamalar nedeniyle vakalarda belli oranda düşüş olmasından sonra lokantalara yönelik kısıtlamanın yeniden ele alınması bekleniyor.





Kabinenin diğer önemli gündem maddesi ise ekonomi olacak. Ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek. Özellikle son günlerde gündeme gelen gıda fiyatlarındaki artış masaya yatırılacak. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gıda fiyatlarındaki yükseliş konusunda kabineye bilgi verecek. Gıda fiyatlarındaki yükselişle ilgili alınabilecek tedbirler de ele alınacak.

BAŞKAN RECEP TAYYİP ERDOĞAN TEDBİRLER VE TÜM KARARLARI KABİNE SONRASI AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin gerçekleştireceği toplantının en az 3 saat sürmesi beklenirken toplantıda alınan kararlar, yeni tedbirler ya da esneme kararlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat açıklanacak.