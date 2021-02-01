Sözcü Gazetesi'nden Kardak yalanı! Bakanlık böyle ifşa etti

CHP yandaşı Sözcü Gazetesi, "1996 yılında başlayan gerginliğin 25. yıl dönümünde kayalıklara gelmeye çalışan iki Yunan sahil güvenlik botunu, Türk sahil güvenlik botları önledi." ifadeleriyle provokatör bir haber yayımlandı. Söz konusu gazetenin haberi İçişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı.

İŞTE SÖZCÜ'NÜN HABERİ

Sözcü Gazetesi tarafından hazırlanan uydurma haberde şu ifadelere yer verildi;

"Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarındaki Kardak Kayalıkları'nda 1996 yılında başlayan gerginliğin 25. yıl dönümünde kayalıklara gelmeye çalışan iki Yunan sahil güvenlik botunu, Türk sahil güvenlik botları önledi. Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na, Kilimli (Kalimnos) ve İstanköy (kos) adalarından gelen iki Yunan sahil güvenlik botu anma töreni için kayalıklara yanaşmak istedi. Yunanistan botlarına bölgede bulunan 4 Türk sahil güvenlik botu, kayalıklara iki mil kala önleme yaptı ve kayalıklara yaklaşılmasına izin vermedi."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCÜ'NÜN PROVOKASYON HABERİNİ YALANLADI

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Sözcü'nün haberinin gerçekleri yansıtmadığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir." denildi.

İşte İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan resmi açıklama;

Sözcü Gazetesi'nin internet sitesinde 31 Ocak 2021 tarihinde "Kardak'ta 25.yıl Gerginliği! Geldikleri Gibi Gittiler" başlıklı Yaşar Anter imzalı bir haber yayınlanmıştır.

Bahse konu haberde özetle; "Muğla İli Bodrum İlçesine bağlı Gümüşlük Mahallesi'ne 3.8 mil uzaklıktaki Kardak Kayalıkları'na gelen 2 Yunan Sahil Güvenlik Botu'nun anma töreni için Kardak Kayalıkları'na yanaşmak istediği, 4 Sahil Güvenlik Botunun Kayalıklara 2 mil kala önleme yaparak Yunan Botlarının yaklaşmasına izin vermediği, bölgede yaşanan gerginliğin ardından Yunan Botlarının 2 saat bekledikten sonra geri döndükleri" şeklinde bazı ifadelere yer verilmiş, ayrıca yaşanan gerginliğe ilişkin olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayınlanmıştır.

Söz konusu habere eşlik eden görüntülerden de açıkça anlaşılabileceği gibi, Kardak Kayalıkları bölgesinde iki ülke Sahil Güvenlik Botları arasında olumsuz herhangi bir olay yaşanmamıştır. Yayınlanan bahse konu haber, gerçeklerden tamamen uzak, uydurma bilgilerden oluşan, iki ülke kamuoyu nezdinde sansasyon ve gerginlik yaratmaya yönelik olduğu değerlendirilen ve maksadını aşan bir çabadan ibarettir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

MEHMET ERSOY'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da resmi Twitter hesabından yapığı açıklamada Sözcü'ün haberini yalanladı.

İşte Ersoy'un o paylaşımı;

"Bu haber tamamen gerçek dışıdır. Böyle bir olay olmamıştır. Haberi yapan gazeteciyi geçmişte de defalarca yalanladık ama alışkanlığı malesef devam ediyor."