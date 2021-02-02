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42 ilde operasyonu: 294 gözaltı kararı

'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında merkezli 42 ilde, 294 şüphelinin yakalanması için düzenleniyor

42 ilde FETÖ operasyonu: 294 gözaltı kararı

02.02.2021, 08:28 Güncelleme Tarihi: 02.02.2021, 09:08

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturma kapsamında, "gizli hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si gizli sorumlu, 292'si ihraç veya muvazzaf asker olmak üzere 294 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

42 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 42 ilde şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı.

Emniyet güçlerinin şüphelilerin yakalanması için çalışmaları sürüyor.

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