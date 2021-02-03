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42 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe

42 ilde FETÖ’nün TSK yapılanmasına darbe

3.2.2021

FETÖ'NÜN TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 42 ilde operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla örgütün sözde TSK mahrem yapılanmasında "mahrem hizmetler" yapılanması içerisinde yer aldıkları tespit edilen 2'si mahrem abi 292'si ihraç veya görevde bulunan asker olmak üzere toplam 294 şüphelinin yakalanması için düzenlenen operasyonlarda şu ana kadar 93 kişinin yakalandığı belirtildi.

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