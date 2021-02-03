Dış basından yeni 'gezi' hayali! Boğaziçi provokatörlerini sahiplendiler

Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek toplumsal bir infial yaratmaya çabasındaki provokatörlerin arkasındaki güçler, bir bir ifşa oluyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI

Rektör atanmasına tepki bahanesiyle üniversiteyi işgal etmeye çalışan, pandemiye karşı önlem kapsamındaki toplanma yasaklarına uymayarak polise direnen Boğaziçi provokatörlerinin, polise mukavemet edip ortalığı karıştırmak istemesinin ardından terör örgütü bağlantılı çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

GEZİ KALKIŞMASI YARATILMAYA ÇALIŞILIYOR

Olayların, bilinçli bir şekilde hain emeller doğrultusunda çıkarıldığın ispatı niteliğinde olan gözaltına alınan şüphelileri, terör örgütü bağlantıları da ortaya çıktı. Gösterilerde gözaltına alınan ve hakkında işlem yapılan 110 şüpheliden 72'si hakkında terör örgütü propagandası suçu ispatının ardından, olayların arkasındaki kirli ittifak da ortaya dökülmeye başladı. Aralarında çok sayıda MLKP, THKP/C DEV-YOL, TKP/KIVILCIM, FETÖ/PDY, DHPK-C, PKK/KCK terör örgütü üyesinin de bulunduğu göstericilere destekse, yine provokatif isimlerden geldi.

Polise saldıran, Kâbe'ye hakaret eden provokatörlere CHP, HDP ve kaçak FETÖ'cüler de destek çıkarken, aralarında firarilerin de bulunduğu isimler sokağı hareketlendirme amaçlı paylaşımlarda bulunarak ikinci bir Gezi Kalkışması pompalanmaya çalışıldı.

Türkiye'yi karıştırmak isteyen güçler yine harekete geçti. Her fırsatta Türkiye aleyhine attıkları başlıklar ve yaratmaya çalıştıkları karalama kampanyalarıyla tetikte bekleyen, provokatörlerin sözcülüğünü üstlenmekten çekinmeyen yabancı basın, Boğaziçi Üniversitesi olaylarını manşete taşıdı.

Boğaziçi provokatörleri

YABANCI PROVOKATÖRLER DE İŞ BAŞINDA

Attıkları başlıklarla, provokatörleri ve arkalarındaki kirli ittifakı görmezden gelen yabancı basın kuruluşları, Türkiye'de ikinci Gezi kalkışmasını başlatmak için harekete geçti.

OLAYLARA "MEŞRU" İMASI

Provokatörlere verdiği desteği ana sayfadan duyuran ABD'li The New York Times, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef göstermeye çalışarak Boğaziçi provokatörlerini aklama çabasına girdi. Olayları basit bir rektör protestosu hakkı olarak yansıtma çabasına giren NYT, hareketin "meşru" olduğunu iddia etti.

İLLEGAL GRUPLAR GÖRMEZDEN GELİNDİ

Türkiye karşıtlığıyla bilinen bir diğer yayın organı The Financial Times, olayları "öğrenci hareketi" diye nitelerken, gösterilerde yer alan ve polise saldırarak kaos yaratan terör örgütü üyelerinin varlığını görmezden geldi.

BBC'NİN GEZİ POMPALAMASI

BBC de olayları öğrenci hareketi diye servis edenlerden biri oldu. Olaylar sırasında Kabe fotoğrafına yapılan LGBT saygısızlığını meşru kılma çabasına giren BBC, gözaltına alınan terör örgütü üyelerine de yer vermedi. "Türkiye çapında protesto çağrıları yapılıyor" sözlerine yer veren BBC, Türkiye aleyhine harekete geçen provokatörlere olan desteğini adeta kanıtlarken, yeni bir Gezi Kalkışması'nı pompalamaya çalışan kuruluşlardan biri oldu.