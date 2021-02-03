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Haberler Gündem Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap! "Başörtümü takmama izin vermediler" demişti

Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap! "Başörtümü takmama izin vermediler" demişti

Son dakika: provokasyonlarını başarılı bir şekilde kontrol altına alan güçleri, amacına ulaşamayan provokatörler tarafından sosyal medyada linç edilmek isteniyor. Son olarak isimli öğrencinin gözaltına alındığı sırada sözde yerde sürüklendiği, başörtüsünün açıldığı ve polis tarafından örtüsünü yeniden örtmesine müsade edilmediği iftiralarına Emniyet'ten görüntülerle yalanlama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Altundal isimli öğrencinin yalanı gözler önüne serildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap! Başörtümü takmama izin vermediler demişti

03.02.2021, 16:05 Güncelleme Tarihi: 03.02.2021, 16:06

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek sokakları yangın yerine çevirmek isteyenlerin planları, Emniyet güçleri tarafından tek tek boşa çıkarılıyor. Polisin türlü provokasyonlara rağmen çıkan olayları başarılı bir şekilde bastırması, sosyal medya provokatörlerini harekete geçirdi.

Olaylarda gözaltına alındığı sırada sözde yerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini iftirasını atan öğrenci Şeyma Altundal'ın yalanı ortaya çıktı. Emniyet, Altundal'ın gözaltına alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini..." Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor Mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.

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