Emniyet Genel Müdürlüğünden provokatif iddialara tokat gibi cevap! Başörtümü takmama izin vermediler demişti

Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör atamasını bahane ederek sokakları yangın yerine çevirmek isteyenlerin planları, Emniyet güçleri tarafından tek tek boşa çıkarılıyor. Polisin türlü provokasyonlara rağmen çıkan olayları başarılı bir şekilde bastırması, sosyal medya provokatörlerini harekete geçirdi.

Olaylarda gözaltına alındığı sırada sözde yerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını ve başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini iftirasını atan öğrenci Şeyma Altundal'ın yalanı ortaya çıktı. Emniyet, Altundal'ın gözaltına alındığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımda "Gözaltına alınan öğrencilerden Şeyma Altundal gözaltı yapılırken yerlerde sürüklendiğini, başörtüsünün açıldığını, başörtüsünü yeniden takmasına izin verilmediğini..." Suçun her türlüsüyle mücadele eden Türk Polisi, yalanın her türlüsüyle de mücadele ediyor Mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.

Dış basından yeni 'gezi' hayali! Boğaziçi provokatörlerini sahiplendiler