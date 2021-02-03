Titanik CHP! Kimler gidecek kimler kalacak?

TİTANİK BATIYOR. 14 Nisan 1912'de Güney Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'den Amerika'ya ilk seferini yapan "Titanic" isimli gemi, dünyanın en büyük deniz felaketine doğru ilerliyordu. O Nisan gecesi saat 23:39'da Titanik, gözcülerinin yoğun sis sebebiyle fark edemedikleri bir buzdağı ile karşılaştı. 20 dakikalık dikkatsizlik sonucu buzdağı gemiyi sancak tarafından kağıt gibi derinlemesine yırttı. Önce kazan dairesindeki mürettebat ve daha sonra yoksul kesim yani 3. sınıf yolcular durumun farkına vardılar. Gemide sadece 20 adet filika bulunmaktaydı ve bu filikalar sadece 1178 kişiyi taşıyamazdı. Gemi orta kısmından ikiye ayrıldı derin sulara gömülmeye başladı. O gün 1500 kişinin ölümüne neden olan Titanik kazası, sayısız kitap, film ve diziye ilham verdi. Bugün, CHP'de buzdağına çarparak batan TİTANİK'İN kamaralarını görüyoruz. Odalarda Titanik batarken, kamara kavgası yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun polit bürosu elemanlarına tanık oluyoruz. Gemi batarken, kimin hangi kamarada kalacağı kavgası tüm hızıyla sürüyor.



10 ARALIKÇILAR

'CHP yüzünden sol parti kurulamıyor. CHP müze olsun. Bizler de rahatça yola çıkalım' diyen sonradan çark ederek CHP yönetimine el koyan 10 Aralıkçılarla, kendilerini 29 EKİMCİ olarak tanıtan Atatürkçü- Cumhuriyetçi kavgası sürüyor. Muharrem İnce parti kuruyor. İnce diyor ki: "BEN HER HAFTA FARKLI BİR SKANDAL YAŞANAN PARTİDE SİYASET YAPMAYA MECBUR MUYUM?" CHP'de 10 Aralıkçılar, Atatürkçü ve ulusalcıları temizledi. Atatürk'ün kurduğu partide, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 'Ben Atatürk demem' konuşması yaptı. Partinin genel başkan yardımcılarını liste dışı bıraktı. (Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı'nın desteği ile)

İÇ İSYAN BAŞLADI

Kaftancıoğlu tarafından liste dışına itilen Tuncay Özkan, parti içindeki bir kısımı suçladı, "İçimizdeki bazı gözü dönmüşlerin dedikodu yayışlarını üzüntü ile izliyorum. Kendi ikbal ve ihtiraslarının kurbanı olan, her şeyi değersiz kılan mücadelelerinin yanıltıcı sarhoşluğu geçtiğinde yarattıkları tahribatı beraber göreceğiz. Bu insanların hakikat aynaları kırıktır" dedi. Muharrem İnce'nin 'Çete' olarak suçladığı isimler yeniden yönetime geldi. Bir zamanların güçlü adamı, kenara itilmiş Gürsel Tekin isyan etti. Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, CHP'de peş peşe patlak veren taciz vakalarına sessiz kalmadı. Kendisini şov yapmakla eleştiren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu, taciz vakalarını örtbas etmekle suçladı. CHP içindeki tecavüzler, tacizler, Kemal Kılıçdaroğlu ve polit bürosunca ısrarla saklandı. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, HDP'ye yakınlığıyla tanınan CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu'nun, (CHP-HDP-İP) gizli anayasasından bahsetti.

29 EKİMCİLER ATAKTA

Kendilerine '29 Ekim Gücü' adını veren üç milletvekili yazdıkları mektupla, 10 Aralık Hareketi'nin CHP'yi ele geçirmesine, partinin HDP'yle ittifak kurmasına ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le yakınlaşmasına itiraz ettiler. İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, çok açık konuştu: "Kurucu felsefeye aykırı tercihler olmaz. Abdullah Gül ve türevleri olmaz. 'PKK terör örgütüdür' demeyenlerle iş tutulmaz. Cumhuriyet yıkıcılarla ve kumpasçılarla dostluk olmaz. Hem özgüvensizlik, hem ürkeklik, hem liyakatsizlik hem Çelebi olmaz. Atatürk, Cumhuriyet ve Halk için boynumu kaldırıyorum. CHP istikametten saptı. 100 yıl sonra bugün Atatürk'ün iki büyük eserinden biri olan CHP Atatürk'ün gösterdiği istikametten sapmıştır."

YENİ PARTİ KURULABİLİR

Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si aynen TİTANİK GİBİ batıyor. TİTANİK BATARKEN SUSMAYAN KEMAN GİBİ Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sinin sözcüleri konuşuyor. Buzdağına çarpması sonucu sulara gömülen Titanik batarken orkestranın hiç susmadığı biliniyor. CHP gemisi sulara gömülürken orkestra hiç durmadan çalmaya devam ediyor. CHP'de yönetimini ele geçiren HDP sempatizanı 10 ARALIKÇILAR herhalde memnundur. BATAN CHP YERİNE SOSYALİST PARTİ KURABİLİRLER.



KİMLER BU 10 ARALIKÇILAR?

DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi, Prof. Burhan Şenatalar, eski DSP vekili Rıdvan Budak, Tüm- Bel-Sen Başkanı Vicdan Baykara, Prof. İbrahim Kaboğlu, Prof. Erol Katırcıoğlu, Nazik Işık gibi sosyal-demokratların tanınmış simalarını içinde barındıran 10 Aralık Hareketi, 2005 YILI 10 ARALIK tarihinde İstanbul Dedeman Oteli'nden yola çıktılar.

ÇAĞRI YAPTILAR

2006'DA, "Yeni bir Türkiye için Solda Yenilenme ve Bütünleşme Çağrısı" adıyla bir çağrı metni yayınladılar. Bu metin 2007'de Türkiye'yi iki dar boğazın bekleyeceğini, bunlardan birinin Cumhurbaşkanlığı seçimi, diğerinin ise genel seçim olduğu saptamasını yapıyordu. Seçimlerde Sosyalist-sosyal demokratlara yenilenme temelinde bütünleşme ve kitleselleşme öneriyordu. Bu hareketin yıldız ismi, CHP Teşkilat Başkanı Oğuz Kaan Salıcı. Hareketin önemli isimleri Kaftancıoğlu ve Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu.