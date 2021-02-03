'Yeni bir Anayasa’ya ihtiyaç olduğu açıktır'

Başkan Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası yaptığı 'Yeni Anayasa' çağrısına MHP lideri Devlet Bahçeli'den ilk yorum geldi. Erdoğan'ın çağrısına destek veren Bahçeli, "Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. MHP üzerine düşeni yapacaktır" dedi. Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

KALINTILARI SİLİNEMEDİ

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından, "Belki de şimdi Türkiye'nin yeni bir anayasayı tartışma vakti gelmiştir" açıklaması gündemin ağırlık merkezine yerleşmiştir. Yürürlükteki 1982 Anayasası'nda bugüne kadar 19 defada 184 değişiklik yapılmasına rağmen vesayetin derinlere nüfuz etmiş iz ve kalıntıları bir türlü silinememiştir. Anayasa bir devletin temel yapısını ihtiva etmekle birlikte, bu temel yapı içindeki kurum ve kuralların nasıl ve hangi ilkelere uygun olarak işleyeceğini göstermektedir. Bir toplum sözleşmesi çerçevesinde devletin kuruluş esaslarını belirleyip fonksiyonel hale getiren anayasanın diğer hukuk metinlerinden muhteva olarak farklılıklar içermesi şüphesiz kaçınılmazdır.

Doğal olarak bir anayasanın yazıldığı dönemin şartlarını ruhunda taşıması, devlet ve toplum hayatına tesir eden müspet veya menfi gelişmeleri lafzında barındırması bugüne kadarki tecrübelerle sabittir. 1982 Anayasa'sını bu açıdan ele almak mantığa en uygun tercihtir. Buradan hareketle mevcut ve meri Anayasa'nın olağan dışı şartların mahsulü olduğu, zaman içinde pek çok maddesinde değişiklik yapılmasına rağmen statükocu vasfında bir zayıflamanın görülmediği ortadadır. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğu açıktır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin amacı, görüşü ve düşüncesi de bu yöndedir. Türkiye'nin, Cumhuriyet tarihindeki en önemli reformu yeni yönetim sistemi ise diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuz olarak değerlendirilmelidir.

'GELECEĞE BIRAKILACAK EN DEĞERLİ MİRAS'

Başkan Erdoğan'ın, yeni anayasa yapılmasına ilişkin çağrısı siyaseti hareketlendirip büyük bir heyecan yaratırken bu hamlenin ipuçları da ortaya çıkmaya başladı. Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarı ve Cumhuriyetin 100'üncü yılını yeni bir anayasa ile taçlandırmak istediği bildirildi.

MYK'DA KONUŞULDU

Yeni Anayasa'ya ilişkin ilk konuşmalar reformların değerlendirildiği AK Parti MYK'da yapıldı. Konunun Kabine toplantısında da gündeme geldiği öğrenildi. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni, sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" dedi.

ORTAK HAYALİMİZDİR

Türkiye'yi üst liglere taşıyacak birçok atılım, reform gerçekleştirirken yeni bir Anayasa yapamamanın AK Parti'nin içinde kalmış bir ukde olduğunu söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da, "Daha önceki yıllarda birkaç defa adım atmıştık. Ancak bazı partilerin anlamsız tavırlarıyla karşılaştık. Milletin onayıyla hayata geçirilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yepyeni bir sayfa açan ülkemize, yeni sistemin ruhuna uygun, darbe zihniyeti ürünü olmayan, sivil, demokratik bir anayasa kazandırmak arzumuzdur. Milletimizle güçlü yükselişin yeni bir anayasayla taçlandırılması hayalimizdir" ifadelerini kullandı.

TARİHE GEÇERİZ

Ülke olarak Gezi, 17-25 Aralık, Kobani olayları, 15 Temmuz gibi zor günlerden geçildiğini hatırlatan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Şimdi esas gündemimize döndük. Darbe ruhu taşıyan, demokrasimtrak Anayasa'yı sivil ve demokratik bir anayasa haline getirmek hepimizin elinde. Bu durumda aynı zamanda muhalefet için de bir samimiyet testi olacak. Bunu yapabilirsek tarihe geçen bir meclis oluruz" diye konuştu.

■ ZÜBEYDE YALÇIN