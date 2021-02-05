Nöbetteki bir anne daha oğluna kavuştu

Diyarbakır'da HDP il binası önünde nöbet tutan annelerden biri daha evladına kavuştu. Terör örgütü PKK'nın barınma alanlarından kaçıp, Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu Onur Han, sorgusunun ardından İl Jandarma Komutanlığı'na getirilerek annesi Selma Han ile buluştu. Oğluna kavuşan Selma Han, mutluluk gözyaşları dökerek oğluyla hasret giderdi. Onur'un teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.