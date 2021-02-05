Osman Kavala davasında flaş karar! Kızıl Soros tutuklu kalacak

Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminden ayrı ayrı yargılanan işadamı Osman Kavala'nın davaları birleşti. Mahkeme heyeti, Kavala'nın tutukluluk halini devamına da karar verdi.

Gezi kalkışmasını organize ve finanse etmekle de suçlanan Osman Kavala'nın 15 Temmuz darbe girişimindeki rolüne ilişkin yargılandığı davada ikinci duruşma tamamlandı. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada mahkeme başkanı, Kavala'nın Gezi olaylarına ilişkin davasına bakan İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesinden gelen önemli bir kararı okudu. O kararda, istinaf mahkemesinin bozduğu Gezi davası ile Kavala'nın 15 Temmuz davasının birleşmesi konusunda muvafakat (uygun görme) kararı verildiğini bildirildi. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti de birleşme yönünde karar verdi. Bu karar doğrultusunda dosya, İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilecek ve yargılamaya bu mahkemede devam edilecek.

BOZMA GEREKÇESİ OLMUŞTU

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 18 Şubat 2020 tarihinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, Osman Kavala'nın aralarında olduğu 9 sanık hakkında beraat kararı vermiş, İstanbul Bölge Adliye (İstinaf) Mahkemesi 3. Ceza Dairesi ise 22 Ocak'ta beraat kararını bozmuştu. İstinaf Mahkemesinin bozma kararında, Kavala'nın davalarının birleştirilmesi gerektiği kaydedilmişti.