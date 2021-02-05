Pandemide yazlıkçılar uçuşa geçti

İş ve sosyal yaşama dair pek çok şeyin değişmesine sebep olan pandemi, evde geçirilen vaktin uzamasıyla birlikte konut tercihlerini de etkiledi. Daha geniş, müstakil ve bahçeli evlere talep arttı. Yazlık bölgelerde daha uzun süreler geçirilmeye başlandı ve bu da konut fiyatlarına artış olarak yansıdı.

GERİ DÖNÜŞ SÜRESİ 41 YIL

Endeksa.com'un yaptığı çalışmaya göre, yazlık bölgelerde konut satış fiyatları son bir yılda yüzde 32 ila 62, kira bedelleri ise yüzde 7 ila 37 arttı. Konut satış fiyatları 1 milyon 749 bin TL'ye, geri dönüş süreleri ise 41 yıla kadar yükseldi. Yazlık bölgeler içinde konut satış fiyatı en fazla artan bölgeler Fethiye, Bodrum ve Alanya oldu.

FETHİYE'DE ARTIŞ VAR

Kiraların en fazla artış gösterdiği bölgelerin başında Urla, Çeşme ve Fethiye geliyor. Açıklanan verilere göre, Fethiye'de konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 62, kira bedelleri yüzde 24 arttı. Fethiye'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 5 bin 620 TL, ortalama konut fiyatı 786 bin 800 TL, ortalama kira bin 842 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 30 yıl oldu.





BODRUM'DA %49 YÜKSELDİ

BODRUM'DA konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 49, kira yüzde18 arttı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 715 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 340 bin 670, ortalama kira 2 bin 932 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 30 yıl oldu. Alanya'da ise konut satış fiyatları son 1 yılda yüzde 49, kira yüzde 7 arttı. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 4 bin 485 TL, ortalama konut fiyatı 538 bin 200 TL, ortalama kira bin 865 TL, konut yatırımının geri dönüş süresi 25 yıl olarak gerçekleşti.



ÇESME SATIS FİYATINDA ÖNDE

YAZLIK bölgeler içinde konut satış fiyatı en yüksek olanlar ise Çeşme, Bodrum ve Urla olarak kayıtlara geçti. Çeşme'de ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin TL'ye, ortalama konut fiyatı 1 milyon 769 bin TL'ye, geri dönüş süresi ise 41 yıla yükseldi. Bodrum'da ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 715 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 340 bin 670 TL, geri dönüş süresi ise 30 yıl oldu. Urla'da ise ortalama konut metrekare satış fiyatı 6 bin 993 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 314 bin 684 TL, geri dönüş süresi ise 27 yıl oldu.