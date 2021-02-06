  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Başkan Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup

Başkan Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 'da gerçekleştirdiği toplantı sırasında, 'da yaşayan Sena Yaman'ın (9) iyi dileklerini ileten mektubunu okudu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde (UID) Genel Başkanı ve beraberindeki heyeti kabulünde, kendisine yazılan bir mektup eline ulaştı. Almanya'da yaşayan minik Sena Yaman'ın mektubunu açan Erdoğan, mektubu tebessüm ederek okudu.

Başkan Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup
DHA

06.02.2021, 22:32

Sena'nın toplantının atmosferini yumuşatan mektubunda şu ifadeler yer aldı: "Sevgili Recep Tayyip Erdoğan, ben Sena Duman ve seni gerçekten çok ama çok seviyorum. Bence Türkiye, senin sayende bu kadar güzel oldu. Kardeşim Zeynep de seni çok seviyor. Bir de 4 ablam var. Onların da size çok selamı var. Sen hayatımda gördüğüm en iyi kişisin. Sen hiç üzülme, çünkü sen üzüldüğünde ben de çok üzülürüm"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, toplantıda yaşanan mektup detayını, Twitter hesabından kamuoyuna duyurdu. Altun paylaşımında, "9 yaşındaki Sena, Tayyip dedesine Almanya'dan sevgi dolu bir mektup yazmış. Kardeşi Zeynep'in de Tayyip dedesine olan sevgisinden bahsetmiş. Sena mektup yazar da Tayyip dedesi toplantı dahi olsa okumaz mı hiç? Hamdolsun 7'den 70'e herkesin gönlünde olan bir liderimiz var" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'a minik Sena'dan sevgi dolu mektup haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.