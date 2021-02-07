Sincar’a operasyon ihtimali elebaşlarını korkuttu

Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın Sincar'a da girebiliriz" mesajı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil ziyareti yeni operasyon ihtimalini akıllara getirdi. TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarla kapana kısılan terör örgütü PKK/ YPG Sincar'a yönelik harekat olasılığıyla paniğe kapıldı. Mağaralarına hapsolan sözde terör örgütü elebaşları nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan videolar yayınlayarak çözülmenin önüne geçmeye çalışıyor.

■ BETÜL USTA