Başkan Erdoğan'ın "Bir gece ansızın Sincar'a da girebiliriz" mesajı ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Erbil ziyareti yeni operasyon ihtimalini akıllara getirdi. TSK'nın gerçekleştirdiği operasyonlarla kapana kısılan terör örgütü PKK/ YPG Sincar'a yönelik harekat olasılığıyla paniğe kapıldı. Mağaralarına hapsolan sözde terör örgütü elebaşları nerede ve ne zaman çekildiği belli olmayan videolar yayınlayarak çözülmenin önüne geçmeye çalışıyor.
■ BETÜL USTA
Sincar’a operasyon ihtimali elebaşlarını korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.