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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Koronavirüs vaka tablosu paylaşıldı; Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı 112 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

07.02.2021, 20:10 Güncelleme Tarihi: 07.02.2021, 20:16

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Tedavi altındaki 8 bin 201 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 112 kişi daha virüse yenilerek yaşamını yitirdi.

Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 797 olurken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 440 bin 706 oldu.

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