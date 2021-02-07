Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta 1317 oldu, 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

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Tedavi altındaki 8 bin 201 kişi iyileşerek sağlığına kavuşurken 112 kişi daha virüse yenilerek yaşamını yitirdi.

Böylelikle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 797 olurken, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 440 bin 706 oldu.