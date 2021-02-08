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Haberler Gündem Berberoğlu için yeniden yargılama kararı

için yeniden yargılama kararı

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, 'nin "hak ihlali" kararının ardından hakkındaki infazın durdurulmasına hükmetti. Yeniden yargılama, dokunulmazlığın kaldırılması ya da milletvekilliğinin sona ermesiyle başlayacak

Berberoğlu için yeniden yargılama kararı

08.02.2021, 15:33

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararına uydu.
Mahkeme, CHP'li Enis Berberoğlu hakkında verilmiş kesinleşmiş hükmün ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Ayrıca yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durmasına hükmetti.
Mahkeme kararında, Berberoğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması için Adalet Bakanlığı'na yazı yazılmasına da karar verdi.

Enis Berberoğlu'nun yeniden yargılanmasına dokunulmazlığının kaldırılması ya da milletvekilliğinin sona ermesinin ardından başlanacak.

Anayasa Mahkemesi, Enis Berberoğlu'nun milletvekili seçilmesi nedeniyle tekrar yasama dokunulmazlığını elde ettiğine dikkat çekmiş, yargılamaya devam edilerek siyasi faaliyette bulunma ve seçilme hakkının ihlal edildiğine hükmetmişti.
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