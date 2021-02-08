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Haberler Gündem Denizli'de FETÖ'ye operasyon: 3 kişi tutuklandı

'de 'ye operasyon: 3 kişi tutuklandı

'de, /PDY operasyonunda, gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli'de FETÖ'ye operasyon: 3 kişi tutuklandı
DHA

08.02.2021, 18:12 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 18:21

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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