Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis ekipleri, dün, kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında 'ByLock' kullanıcılarının da olduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda bulunan dijital veriler ve örgütsel dokümanlara el konuldu.
Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Denizli'de FETÖ'ye operasyon: 3 kişi tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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