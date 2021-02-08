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merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

FETÖ'nün yapılanmasına karşı sürdürülen operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Terör örgütüne yönelik düzenlenen ve merkezli ili kapsayan son operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

09.02.2021, 06:50

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.

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İstanbul'da birçok ilçede 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, Fatih İlçesi Silivrikapı'daki bir adreste de bir şüpheliyi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.

Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.



Kaynak: AA
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