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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: 15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "15 Şubat itibariyle yeni bir döneme başlıyoruz. Dileğimiz salgının en kısa sürede bir engel olmaktan çıkması ve okullarımızın yine sizlerle ve çocuklarımızla hayat bulması; alışık olduğu seslere, renklere, yüzlere ve doğal ritmine kavuşması" açıklamasında bulundu.

08.02.2021, 10:27 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 10:27