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Haberler Gündem Sivas ve Kayseri'de depremler

ve 'de depremler

Son dakika haberine göre 'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 'Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır' açıklamasında bulundu. Öte yandan 'nin ilçesinde de saat 03.03'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Sivas ve Kayseri'de depremler

08.02.2021, 08:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.01'de Sivas'ın Gemerek ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 16,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

KAYSERİ'DE 3,9 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.03'te Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 3,9 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 13,79 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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