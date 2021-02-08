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Sivas ve Kayseri'de depremler

Son dakika haberine göre Sivas'ta 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, 'Deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır' açıklamasında bulundu. Öte yandan Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde de saat 03.03'te 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

08.02.2021, 08:27