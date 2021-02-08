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Haberler Gündem Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Son dakika: Başbakanı Merkel ile görüştü

, Başbakanı ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Türkiye-Almanya iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye- ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

08.02.2021, 20:11 Güncelleme Tarihi: 08.02.2021, 20:15

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel video konferans görüşmesi gerçekleştirdi.

Türkiye ile Almanya arasındaki iş birliğini geliştirecek hususların ele alındığı görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi.

ZİRVE ÇAĞRISI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-AB ilişkilerini olumlu bir gündemle ilerletmeye kararlı olduklarını belirterek mart zirvesine gidilen süreçte temasların artırılarak teknik görüşmeler yapılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.

AB'nin Türkiye'ye adil ve yapıcı yaklaşımının her iki tarafın da yararına olduğunu vurgulayan Erdoğan, 18 Mart Mutabakatı'nın güncellenmesi noktasında gerekli çalışmalara bir an evvel başlanması gerektiğini belirtti.

Erdoğan, Portekiz'in dönem başkanlığı bitmeden bir Türkiye-AB Zirvesi düzenlenmesi beklentisini de yineledi.

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