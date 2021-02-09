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Haberler Gündem AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte masadaki konular

MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte masadaki konular

Merkez Yürütme Kurulu saat 15.00'da Başkan ve Başkanı liderliğinde toplandı. Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, saat 16.00'da başladı. İşte kritik MYK'da ele alınacak konular...

AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı! İşte masadaki konular

09.02.2021, 15:12 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 16:13

Geçen haftadan beri siyasetin konuştuğu en önemli gündem maddesi yeni "Anayasa" çalışmaları. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Bugün yapılacak toplantıda siyasi partiler bu konuda nasıl bir yol izleyecek MYK'nın gündeminde de bu konu da olacak.

Bunun yanı sıra seçim yasası ve siyasi partiler yasasına ilişkin olarak hazırlanan taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan sunulmuştu. Komisyon bu konudaki çalışmalarına son şeklini verecek.

AK Parti'de devam eden il kongreleri ve genel kongre de önemli bir gündem maddesi olacak. İl kongrelerinin büyük bir çoğunluğu tamamlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta itibariyle büyükşehir kongrelerine de katılacak.

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