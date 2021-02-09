AK Parti MYK, Başkan Erdoğan başkanlığında toplanıyor! İşte masadaki konular

Geçen haftadan beri siyasetin konuştuğu en önemli gündem maddesi yeni "Anayasa" çalışmaları. Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamasının ardından MHP lideri Devlet Bahçeli bir araya geldi.

Bugün yapılacak toplantıda siyasi partiler bu konuda nasıl bir yol izleyecek MYK'nın gündeminde de bu konu da olacak.

Bunun yanı sıra seçim yasası ve siyasi partiler yasasına ilişkin olarak hazırlanan taslak Başkan Recep Tayyip Erdoğan sunulmuştu. Komisyon bu konudaki çalışmalarına son şeklini verecek.

AK Parti'de devam eden il kongreleri ve genel kongre de önemli bir gündem maddesi olacak. İl kongrelerinin büyük bir çoğunluğu tamamlandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önümüzdeki hafta itibariyle büyükşehir kongrelerine de katılacak.

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