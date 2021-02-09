  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Konya'da korkutan depremler

Son dakika: 'da korkutan depremler

Son dakika bilgisine göre, 'da art arda 3 ayrı meydana geldi. 4.7 büyüklüğünde depremin ardından 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 7 kilometre derinlikte gerçekleş depremin merkez üssü ilçesi...

Son dakika: Konya'da korkutan depremler
AA

09.02.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 19:49

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 18.51'de Tuzlukçu ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

Tuzlukçu'da ayrıca saat 18.52'de 4, 18.53'te ise 4.1 büyüklüklerinde birer deprem daha yaşandığı bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Konya'da korkutan depremler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.