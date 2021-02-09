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Son dakika: Konya'da korkutan depremler

Son dakika bilgisine göre, Konya'da art arda 3 ayrı deprem meydana geldi. 4.7 büyüklüğünde depremin ardından 4,1 ve 4 büyüklüğünde iki ayrı deprem daha yaşandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, 7 kilometre derinlikte gerçekleş depremin merkez üssü Tuzlukçu ilçesi...

AA 09.02.2021, 19:17 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 19:49