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Haberler Gündem Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Son dakika: koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 137 bin 712 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 636 kişinin testi pozitif çıktı, 98 kişi hayatını kaybetti.

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

09.02.2021, 19:01 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 19:13

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1310 oldu, 8 bin 109 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 437 bin 382'ye yükseldi.

GÜNLÜK TABLO

Bugün toplam 137 bin 712 test yapılırken, 8 bin 636 yeni vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 1 milyon 898 bin 447 oldu. Türkiye'de koronavirüs salgınında 16 Kasım'dan beri ilk kez can kaybı 100'ün altına düşmüş oldu.

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