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Haberler Gündem Türkiye için tarihi gün! Başkan Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bugün tanıtacak

Türkiye için tarihi gün! , Milli 'nı bugün tanıtacak

Türkiye'nin Milli 'nın tanıtımı, 'nde bugün saat 19.00'da yapılacak. Başkan 'ın daha önce müjdesini verdiği ""nın bugün tanıtılacak. Öte yandanTürkiye Uzay Ajansı sosyal medyadan dikkat çekici bir paylaşımda bulundu. Uzun süredir paylaşımda bulunulmayan hesaptan bugün işaret edildi.

Türkiye için tarihi gün! Başkan Erdoğan, Milli Uzay Programı'nı bugün tanıtacak

09.02.2021, 10:02 Güncelleme Tarihi: 09.02.2021, 11:46

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce müjdesini verdiği "Milli Uzay Programı"nın bugün tanıtılacak.

'Uzay insanı' yetiştirmenin yanı sıra fırlatma sistemi, altyapı gibi somut projelerin programda yer alacağı düşünülüyor.

Türkiye Uzay Ajansı 13 Aralık 2018'de Başkan Erdoğan'ın yayımladığı kararname ile kuruldu. Ocak 2019'da yapılan ilk toplantıda ise Milli Uzay Programı'nın yol haritası oluşturuldu.



10 YILLIK ÇERÇEVE ÇİZİLECEK
Milli Uzay Programı'nın 10 yıllık vizyon çerçevesinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Program çerçevesinde, üniversiteler ve diğer kurumlarla da iş birliği yapılması planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının öncülüğünde ülkenin uzay alanındaki hedef ve projelerinin açıklanacağı Türkiye Uzay Ajansı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı'nın tanıtım toplantısı, Başkan Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

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