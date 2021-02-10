Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Gündemde mutasyon var... Yeni tedbirler istenecek mi?

Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, Bakanlığın Bilkent Yerleşkesi'nde, Sağlık Bakanı Koca başkanlığında saat 17.00'de bir araya gelecek.



İKİNCİ DOZ AŞI: 28 GÜNLÜK SÜRE DOLDU

Sağlık çalışanları ilk doz aşılarını 14 Ocak'ta olmaya başlamıştı. 28 günlük süre doldu. İkinci doz aşılar yarından itibaren yapılmaya başlanacak. 70-75 yaş aralığındakilerin aşılanması da devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı koronavirüs rehberinde 2 maddeyi güncelledi

ELE ALINACAK KONULAR

Bilim Kurulu toplantısında aşılama takvimi ve tedarik sürecinin ayrıntılarıyla ele alınması bekleniyor.

Vaka sayılarında son durum mutasyonlu virüs riski de masaya yatırılacak konular arasında.



19.00'DA AÇIKLAMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Toplantıdan sonra Sağlık Bakanı Koca'nın 19.00'da kameraların karşısına geçmesi bekleniyor.