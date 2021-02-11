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Başkan Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı

Son dakika haberine göre; Başkan , ikinci doz koronavirüs aşısını olduğunu duyurdu. Erdoğan, açıklamayı Telegram hesabından yaptı.

Başkan Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı

11.02.2021, 15:35 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021, 16:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ikinci doz koronavirüs aşısını yaptırdı. Erdoğan, aşı ile ilgili Telegram hesabından bir paylaşımda bulundu. Erdoğan açıklamasında, "Merhaba sevgili kardeşim, ben de ikinci doz Kovid-19 aşısını yaptırdım. İnşallah en kısa sürede tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz." dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bugün ikinci doz aşısını yaptırdığını açıklamıştı. Başkan Erdoğan, Türkiye'de ilk koronavirüs aşısını yaptırarak vatandaşlara örnek olmuştu.

MHP lideri Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

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