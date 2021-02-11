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Haberler Gündem MHP lideri Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP lideri Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

Son dakika... Koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması bugün başladı. MHP Genel Başkanı de Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı.

MHP lideri Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

11.02.2021, 13:52 Güncelleme Tarihi: 11.02.2021, 13:59

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdıktan sonra sosyal medya hesaplarından duyurdu.

MHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

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