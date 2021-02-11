MHP lideri Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdıktan sonra sosyal medya hesaplarından duyurdu.



MHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. pic.twitter.com/O362F9y68a — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2021