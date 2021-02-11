MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ikinci doz aşısını yaptırdıktan sonra sosyal medya hesaplarından duyurdu.
MHP lideri, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'nın planladığı şekliyle COVID-19 virüsü aşısının ikinci dozunu yaptırdım. İnşallah bu salgından maske, mesafe ve temizliğe dikkat ederek yakın zamanda kurtulacağımızı ümit ediyorum. pic.twitter.com/O362F9y68a— Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) February 11, 2021
MHP lideri Bahçeli, Kovid-19 aşısının ikinci dozunu yaptırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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