Son dakika: Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Koca koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Ağır hasta sayısı 1256 oldu, 7 bin 811 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi.



GÜNLÜK VAKA SAYISI

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNE YAKLAŞTI

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 811 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 453 bin 96'ya yükseldi. Toplam test sayısı 31 milyon 159 bin 676'ya, ağır hasta sayısı ise bin 256 oldu. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,7 oldu.