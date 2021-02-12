65 yaş üstü vatandaşlara egzersiz önerisi

Korona virüs önlemleri nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan yaşlıların, eklem sertliği, kemik kırılmaları, kilo alımı ve kas kaybı şikayetleri nedeniyle hastaneye başvurularında artış yaşandığını belirten Prof. Dr. Devrim Akseki, bilinçli yapılacak egzersizler ile bu rahatsızlıkları bertaraf etmenin mümkün olduğunu söyledi.

KASLAR ERİYOR

Özellikle 65 yaş üstü vatandaşlarda hareketsiz kalmanın kısır döngüye giren sorunlara neden olduğunu dile getiren, Medicana International İzmir Hastanesi'nden Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Devrim Akseki, bu yaş grubundaki kişilerin önceleri çok da ciddiye almadıkları kas, kemik, eklem problemlerinin bu dönemde daha da arttığına dikkat çekti. HAREKETSİZ yaşamın beraberinde getirdiği bir diğer büyük sorunun kas erimesi olduğunu belirten Prof. Dr. Devrim Akseki, "Şu örnekle anlatabilirim. Diyelim ki bir kişinin bileğini alçıya alalım. Bir süre sonra alçıyı çıkardığınızda alçıya alınan bileğin diğer bilekten daha ince olduğunu görürsünüz. Kaslar kullanılmadıkça kendini küçültür. Yaşlılarımızda da olan budur. Sonrasında yürürken, kaslar yeteri kadar güçlü olmadığı için kontrol ve dengede sorun yaşanır" diye konuştu.



EVDEN ÇIKMADAN YAPABİLİRSİNİZ

Yaşlılarda görülen tüm bu sorunların tek çözümünün hareket olduğuna vurgu yapan Prof. Dr. Akseki, "Eve spor salonu getiremeyiz belki ama hareketi getirebiliriz. Evde günde yapılacak 1 saatlik basit egzersizler bu sorunları çok büyük bir yüzde ile ortadan kaldırır" dedi. İleri yaş grubunda zayıflamış kemik, sertleşmiş eklem artmış kilo ile hareketi doğru yapmanın önemine de dikkat çeken Prof. Dr. Akseki, "Hareketleri doğru yapmazsanız başka problemlere neden olabilirsiniz. Bu nedenle egzersizler de bilinçli yapılmalı" diye konuştu.