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Bakan Koca duyurdu! Kaç kişi aşı oldu?

Son dakika haberine göre; Sağlık Bakanı , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar aşısı yapılan kişi sayısının 3,5 milyonu geçtiğini ifade etti.

Bakan Koca duyurdu! Kaç kişi aşı oldu?

12.02.2021, 16:25 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021, 16:45

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şu ana kadar 3,5 milyonun üzerinde vatandaşa yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şu ana kadar aşısı yapılan yurttaşlarımızın sayısı 3,5 milyonun üzerinde. Bugün 65 yaş üstü büyüklerimiz de kolları sıvadı." ifadelerini kullandı.

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