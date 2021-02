Elmanın 10 faydası

Cilt hücrelerinin serbest radikallerden uzak kalmasına destek olan yeşil elma, çok önemli bir C vitamini kaynağı. A vitamini içeriği zengin olan yeşil elma ise görmeyi kolaylaştırıyor. Yeşil elma, aynı zamanda yaşlanmanın gecikmesine de imkan tanıyor. Cildi güzelleştirirken, koyu renkli lekelerin de azalmasına yardımcı oluyor. Her gün elma, yaşlanma ile birlikte oluşabilen nörolojik bozuklukların giderilmesine de destek veriyor. Sayısız faydaları nedeniyle uzmanlar, her yaş grubundan insana her gün bir elma öneriyor.



Hafızayı güçlendiriyor

Günlük hayatın koşuşturmacasında, eminiz pek çoğunuz unutkanlıktan yakınıyorsunuz. Oysa her gün ara öğünde tüketeceğiniz bir elma, içerdiği demir ve fosfor sayesinde hem yorgunluğa karşı fayda sağlıyor hem de zihni açıp hafızayı güçlendiriyor.

Uykuya dalmayı kolaylaştırıyor

Sinirleri yatıştırıp sakinleştiren elma, kan basıncını düşürüyor ve nefes alışverişlerini rahatlatıyor. Kalp atışlarını düzenleyerek rahatça uykuya dalmanızı sağlarken, stres seviyenizi azaltarak daha kaliteli uyumanıza yardımcı oluyor.



Kansere karşı koruyor

Her gün 1 elma tüketmek, akciğer ve kolon kanserinin görülme sıklığını düşürüyor. Elma içerdiği C vitamini sayesinde kanser hücre büyümesini önlüyor. C vitamini en yoğun olarak kabuğun hemen altında bulunduğundan iyice yıkanmak şartıyla kabuğuyla tüketilmesi faydalı.

Diyet dostu

Elma içerdiği lif sayesinde tokluk hissini artırırken, bağırsaklardaki yararlı bakterilerin çoğalmasını zararlıların uzaklaştırılmasını sağlıyor. Ayrıca içerdiği polifenoller sayesinde vücuttaki stres oranını azaltarak kilo kaybına destek oluyor.



Cilde canlılık veriyor

Elma içerdiği askorbik asit sayesinde cildin koruyucu bariyeri olan kolajen yapımını destekliyor. Aynı zamanda cilt sağlığı için elzem olan bakır mineralinden oldukça zengin. Bakır cildin renk eşitsizliklerini önleyen ve güneş ışığının zararlı etkilerine karşı cildi koruyan melaninin salgılanmasını sağlıyor. Cilt kanserini önleyen A vitamininin de oldukça önemli bir kaynağı.



Kabızlığa faydalı

00 gramında 2 gram lif içeren elma, içerdiği çözünen ve çözünmeyen lifler sayesinde bağırsak hareketlerini tetikliyor ve hızlandırıyor.



Dişleri temizliyor

İyice yıkamak şartıyla kabuğuyla, dilimlemeden ısırarak yiyeceğiniz bir elma dişlerin temizlenmesine fayda sağlıyor. Ancak içerdiği şekerden dolayı diş çürümelerini önlemek adına sonrasında dişleri fırçalamakta yarar var.



Alzheimer ve Parkinson'a karşı koruyor

Elmanın içerdiği antioksidanlar sayesinde sinir sistemi hücrelerinin hasarını önleyerek Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıklara karşı da koruma sağlıyor.