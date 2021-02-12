  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte herkesin merak ettiği soruların cevapları

Son dakika: başladı! İşte herkesin merak ettiği soruların cevapları

saat 21 itibariyle başladı. hafta sonuna uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı nedeniyle bazı hatırlatmalarda bulundu. Bakanlık, yasağa denk gelen Sevgililer gününde çiçekçilerin sokağa çıkma yasağından muaf tutulacağını belirtti. İşte merak edilen soruların yanıtları...

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte herkesin merak ettiği soruların cevapları

12.02.2021, 21:05 Güncelleme Tarihi: 12.02.2021, 21:07

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması hafta içi belirlenen saatlerde uygulanırken hafta sonu ise 2 gün boyunca uygulanmaya devam ediyor. Cuma gününün gelmesiyle birlikte başlayan kısıtlamaya ilişkin tüm detaylar...

Hafta sonlarına yönelik uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasının altıncı uygulaması bugün saat 21:00 de başlayıp Pazartesi sabah 05.00'de sonlanacaktır.

NERELER KAÇA KADAR AÇIK?

Market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çiçekçiler bugün saat 20.00'ye kadar, Cumartesi ve Pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacaktır. Yine belirtilen süre içerisinde marketler, bakkallar, manavlar, kasaplar, kuruyemişçiler ve çiçekçiler telefonla ya da online olarak aldıkları siparişleri teslim edebileceklerdir.

GEL AL VE PAKET SERVİS SAATLERİ

Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri ise bugün saat 20.00'ye kadar paket servis+ gel-al şeklinde, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek olup bu iş yerleri Cumartesi ve Pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır.

Online sipariş firmaları da Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebileceklerdir.

YAYAN NERELERE GİDİLEBİLİR?

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (Cumartesi-Pazar) vatandaşlar ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, çiçekçi ve fırın ya da ekmek satış bayine yürüyerek gidip gelebileceklerdir.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT EDİLEBİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı gün ve saatlerde, zorunluluğu bulunan kişilerin şehirler arası seyahat etmelerine izin verilecek.

TEK YAŞAYAN 65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN DURUMU NE OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları, planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek birimleri aracılığıyla karşılanacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte herkesin merak ettiği soruların cevapları haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.