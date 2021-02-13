10 ay kendisini yaralayan genci öldürdü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin, 10 ay önce olayın şüphelisini yaraladığı iddia edildi. Edinilen bilgiye göre olay dün saat 17.30 sıralarında Onur Mahallesi 7371 sokakta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Kadir E. (20) ile Baran Aygün (19), sokakta karşılaştı. İkili arasında sözlü başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada Kadir E, tabancayla Baran Aygün'e ateş açmaya başladı.





BİR KİŞİ DAHA YARALANDI

Vücuduna mermiler isabet eden Baran Aygün, kanlar içinde yere yığılırken şüpheli olay yerinden kaçtı. Öte yandan meydana gelen kavgada sokakta bulunan Tayfun E. isimli bir kişiye daha mermi isabet ettiği öğrenildi. Olayı gören çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Silahla yaralanan Baran Aygün özel bir hastaneye, Tayfun E. ise sağlık ekipleri tarafından yine ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



YUNUS EKİPLERİ YAKALADI

Baran Aygün, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aygün'ün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Kadir E, ikametine yakın bir yerde yunus ekipleri tarafından silahıyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Baran Aygün ile Kadir E'nin 10 ay önce de kavga ettikleri, bu kavga sırasında Kadir E'nin silahla yaralandığı ve bu yüzden aralarında husumet bulunduğu öne sürüldü.

Fatih ŞENDİL