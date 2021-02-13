Başkan Erdoğan'dan hayatını kaybeden Kadir Topbaş için taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

"KADİR BEY'İ, İSTANBUL'A VE ÜLKEMİZE KATTIKLARINI UNUTMAYACAĞIZ"

Başkan Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eski Başkanı Kadir Topbaş'ın vefatına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı, kıymetli yol arkadaşımız Kadir Topbaş'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kadir Bey'i, İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kadir Topbaş hayatını kaybetti!