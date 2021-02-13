Elazığ'ın kanaat önderlerinden Abdullah Nazırlı hayatını kaybetti! Başkan Erdoğan cenaze namazına katılıyor

Genel durum bozuklu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Elazığ'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazırlı için bugün İzzetpaşa Camii'nde öğle namazı sonrasında cenaze namazı kılınıyor.

Naaşı Harput Mezarlığı'na defin edilecek olan Nazırlı'nın cenaze namazına, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum çok sayıda devlet erkanı katılıyor.

HAFIZ ABDULLAH NAZIRLI KİMDİR?

Hafız Abdullah Nazırlı 1920 yılında Elazığ'ın Hoş köyünde dünyaya geldi. Babası Diyarbakır'ın Hani ilçesinde İmam-zadeler 'den Sufi Abdulfettah Efendinin oğlu Hacı Ali Efendi, annesi Elazığ'ın Hoş köyünden Çuvalcı-zadelerden İbrahim Efendi'nin kızı Hatice Hanım'dır.Babası tarafından soy kütüğü Battal Gazi'ye dayanmasından Osmanlı padişahları tarafından dedelerine çeşitli zamanlarda taltif ve himaye edilmelerini emreden beratlar verilmiştir. Bunlardan 10 tanesi Hafız Nazırlı tarafından koruma altına alınabilmiştir. Hafız Nazırlı'nın çocukluğu ve gençliği Hani ilçesinde geçer. Burada babası Ali Efendi'den Kur'an-ı Kerim öğrenir ve hafızlığa başlar.12 yaşında iken hafızlığını tamamlar ve babası tarafından Elazığ'a getirilir.





Hafız Abdullah Nazırlı bütün ömrünü Kur'an eğitim ve öğretimine adamıştır. 30 yıl resmi ve 30 yıl fahri olarak Diyanet'e hizmet etmiş, bine yakın hafız yetiştirmiş ve 5 bine yakın kişiye ise Kur'an-ı Kerim'i öğretmiştir.



BAŞKAN ERDOĞAN HER DEFASINDA ZİYARET EDİYORDU

Elazığ'ın kanaat önderi olan Hafız Nazırlı'yı Başkan Recep Tayyip Erdoğan kente geldiğinde resmi programında olmamasına rağmen mutlaka ziyaret ediyordu. Erdoğan, en son 25 Ocak'ta geldiği kentte Nazırlı'lıyı hasta yatağından ziyaret etmişti. Erdoğan ondan önce ise Hafız Nazırlı'yı 2019 yılında 4'üncü kez evinde ziyaret etmiş, Türkiye'de örneği sadece Topkapı Müzesi'nde bulunan ve özel hazırlanan Kur'an-ı Kerim'den hediye etmişti.





"BÖYLE BİR CUMHURBAŞKANI TÜRKİYE'YE İLK SEFER GELİYOR" DEMİŞTİ

O ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Müslüman bir cumhurbaşkanı olduğunu dile getiren Hafız Abdullah Nazırlı, "Müslümanları sever, bilhassa ilim adamlarını daha çok sever.