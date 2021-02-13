Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Kadir Topbaş, 76 yaşında hayatını kaybetti. Topbaş, uzun süredir yoğun bakımda koronavirüs tedavisi görüyordu. Acı haberi duyuran İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksü, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş hayatını kaybetti. Uzun süredir hastanede corona virüs tedavisi gören Topbaş 76 yaşındaydı.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, "Kadir ağabeyimiz, eski İBB Başkanımız Kadir Topbaş Rahmet-i Rahman'a kavuştu. Cenab-ı Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

KADİR TOPBAŞ KİMDİR?

08 Ocak 1945 tarihinde Artvin ilinin Yusufeli ilçesinde doğdu.

1972 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden 1974 yılında da Mimar Sinan Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.

Bir süre serbest mimar olarak çalıştı.

Kültür Bakanlığı İstanbul 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma ve Anıtlar Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Kırk yılı aşkın siyasi hayatında;

1994-1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlığını yaptı.

1999 yılında Fazilet Partisi'nden Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na seçildi.

2004 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. Aynı yıl Marmara Belediyeler Birliği Meclisi tarafından Birlik Başkanı olarak seçildi ve bu görevini 2009 yılına kadar yürüttü.

2009 yılında Türkiye Belediyeler Birliği'ne Başkan seçildi.

2014 yılında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak tekrar seçilerek, İstanbul tarihinde ilk defa üst üste 3 kez seçim kazanan büyükşehir belediye başkanı oldu. 2017 yılında belediye başkanlığı görevinden istifa etti.

Kadir Topbaş, Özleyiş Topbaş ile evli olup üç çocuk babasıydı.