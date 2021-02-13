ARABESK müziğin ustası Orhan Gencebay, geçtiğimiz gün eşi Sevim Emre ile alışverişte görüldü. Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayarak tek başına poz veren Gencebay, "Her yerde hayranlarımın olması beni duygulandırıyor" dedi. Geçtiğimiz ay yürüyüş sırasında düşerek, sol işaret parmağını kıran sanatçı, sağlık durumunu soran muhabirlere, "Nazara geldik, ufak bir kaza geçirdim ama şimdi çok iyiyim" dedi.