  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Afyonkarahisar ve Uşak için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

ve için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı

ve çevrelerinde yarın yoğun kar yağışı ve kuvvetli buzlanma bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

Afyonkarahisar ve Uşak için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı
AA

14.02.2021, 19:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, söz konusu illerde yarın ilk saatlerde ani ve sert sıcaklık düşüşüyle başlayacak kar yağışının, Uşak çevrelerinde akşam saatlerine kadar aralıklarla kuvvetli (5-15 santimetre), Afyonkarahisar çevrelerinde ise salı günü sabah saatlerine kadar kuvvetli ve yoğun (10-25 santimetre) olması öngörülüyor.

Zaman zaman tipi şeklinde olması beklenen kar yağışı ve hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilen kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli, tedbirli olunması istendi.

Eğitime kar engeli! İşte kar tatili olan iller Kazdağları'nda yoğun kar nedeniyle çok sayıda araç mahsur kaldı Çanakkale’de yarınki ada seferlerine kar engeli

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Afyonkarahisar ve Uşak için yarından itibaren yoğun kar ve buzlanma uyarısı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.