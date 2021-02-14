Başkan Erdoğan 22 Şubat’ta İzmir’de

Düzensiz göç olgusu ve mültecilik kavramına bilimsel bir perspektif ile dikkat çekmek, Türkiye'nin mülteci sorununa yaklaşımını ve insanı yardım noktasındaki duruşunu göstermek amacıyla Cumhurbaşkanlığı himayesinde Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Rektörlüğü tarafından 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' başlıklı uluslararası konferans düzenlenecek. Alanında önde gelen yerli ve yabancı bilim insanları ile uzmanların katılacağı konferans, 22-24 Şubat 2021 tarihleri arasında DEÜ Sabancı Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilecek. Kovid-19 salgın tedbirlerine uygun olarak planlanan bilimsel konferansın 12.00'deki açılışını ise 22 Şubat 2021'de İzmir'de bulunacak Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER KATILACAK

Konferansa E-Kampüs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Paola Todini, Al-Quds Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Ahmad Khashans, Al-Balqa Üniversitesi'nden Prof. Dr. Saad Al-Basheer, Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nden Prof. Dr. Farid Sufian Bin Shuaib, Lebanese Kanada Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehssen Macary, Sofya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Maria Petrova, Taipei Ekonomi ve Kültür Misyonu Ankara Temsilcisi Yaser Tai- Hsiang Cheng, Djelfa Ziane Achour Üniversitesi'nden Prof. Dr. Aissa Maizza gibi dünyaca ünlü bilim insanları katılacak.