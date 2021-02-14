Başkan Erdoğan, Hafız Abdullah Nazırlı’nın cenaze namazına katıldı

Genel durum bozukluğu ve çoklu organ yetmezliğinden bir süredir Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde tedavisi süren Elazığ'ın kanaat önderlerinden 6 çocuk babası 107 yaşındaki Hafız Abdullah Nazırlı, önceki gün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Nazırlı için dün İzzetpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Nazırlı'nın cenaze törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan cenaze töreninde yaptığı konuşmada, "Uzun zamandır hocamızı tanıyoruz. Binlerce hafız yetiştirmek suretiyle bizim her şeyimiz Kitabullahımızın korunmasına görevli olacak hafızları yetiştirmiş olması tabii her yiğidin karı değil. Böyle bir görevi ifa etmek büyük bir fazilet erbabının işidir" dedi. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırarak dua etti. Nazırlı'nın tabutunu Başkan Erdoğan omuzlayarak bir süre taşıdı. Cenaze aracına konulan Nazırlı'nın naaşı defin edilmek üzere Harput Mezarlığı'na götürüldü.