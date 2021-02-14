Bergama’ya sağlık kompleksi için ihale tarihi 14 Nisan

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli; Bergama'da bir dizi ziyaret gerçekleştirdikten sonra, Kınık'ta bölge ilçe başkanları ve belediye başkanları ile toplantı yaptı. Bergama'ya büyük bir sağlık kompleksi yapılacağı müjdesi veren Başkan Sürekli; Diş Sağlığı, Aile ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezi için 14 Nisan'da ihaleye çıkılacağını duyurdu. Bergama'da Esnaf ve Sanatkarlar Odası temsilcileri ile bir araya gelen ve Arasta Çarşısı'nda esnafı ziyaret eden Sürekli, "Yapacağız dediğimiz her şeyi yaptık, yapıyoruz. Bizim sözlerimiz, kimilerininki gibi sözde vaatlere hiçbir zaman sıkışıp kalmadı. Hele ki; esnaf ve sanatkarımıza... Onlar, her zaman baş tacıydı. Çünkü iyi biliyoruz ki; onların üretimi, vatan sevgisi ve devletine sadakati ile ortaya koyduğu değerler bu ülkeyi ayakta tutuyor" dedi.